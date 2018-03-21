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Başiskele Belediyesi’nden Kılıçarslan Mahallesine yeni köprü

Başiskele Belediyesi, başlattığı yol genişletme çalışmaları kapsamında Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan eski köprüyü yeniliyor.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları...

Başiskele Belediyesi’nden Kılıçarslan Mahallesine yeni köprü

Başiskele Belediyesi, başlattığı yol genişletme çalışmaları kapsamında Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan eski köprüyü yeniliyor.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:18
Başiskele Belediyesi’nden Kılıçarslan Mahallesine yeni köprü

Başiskele Belediyesi, başlattığı yol genişletme çalışmaları kapsamında Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan eski köprüyü yeniliyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yol genişletme çalışmaları kapsamında Kılıçarslan Mahallesi Düzlük Caddesi üzerinde bulunan eski köprü yenileniyor. Yaklaşık bin metre uzunluğundaki Düzlük Caddesi’nde yağmur sularının ve araç trafiğinin geçişinin sağlayan köprüde çalışmalara başlanıldı. 15 metre daha genişletilecek olan köprü, daha sağlam hale getirilerek, araçların geçişleri ve altından akan yağmur sularının geçişi daha güvenli hale gelecek.
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