Başiskele Belediyesi’nden kadınlara yeni bir spor merkezi

Başiskele Belediyesi tarafından Altınkent Mahallesi’nde kadınlara yönelik yeni bir spor merkezi daha hizmete açılıyor.

Başiskele Belediyesi, kente yeni gençlik ve spor merkezleri kazandırmaya devam ediyor. Açıldıkları günden bugüne mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği gençlik ve spor merkezlerinde, bir spor salonunda bulunması gereken tüm aletler bulunuyor. Kadınlara ve gençlere spor merkezlerinde uzman spor eğitmenleri eşliğinde spor yapabilme olanağı sunuluyor. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kadınlara yönelik hazırlanan yeni spor merkezlerinden bir biri de Altınkent Mahallesi’ne yapılıyor. 29 Ekim Caddesi üzerinde yapım çalışmalarında sona gelinen Rabia Hatun Eğitim ve Spor Merkezi, hizmete hazır hale geldi.