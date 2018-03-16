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Başiskele bahara hazır

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri , baharın yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlar, par ve bahçelerdeki çalışmalarına hız verdi.Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesi...

Başiskele bahara hazır

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri , baharın yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlar, par ve bahçelerdeki çalışmalarına hız verdi.Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesi...

16 Mart 2018 Cuma 14:05
Başiskele bahara hazır

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri , baharın yaklaşmasıyla birlikte yeşil alanlar, par ve bahçelerdeki çalışmalarına hız verdi.

Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda son olarak ekipler tarafından Körfez Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda çim biçme, budama ve bahar temizliği ile Atakent Mahallesi 3 Aşamalı Park’ta ağaçların bakımı, kuruyan ağaçların yerine yeni fidanların dikilmesi ve çim biçme çalışmalarını gerçekleştirdi.
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