Balıkçılar yeni sezonu, yeni alanlarında karşılayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bölgesinde balıkçılar için yapılan yeni balık satış yeri, yeni sezonda hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit sahil otoparkı batı girişinde yeni balık satış yeri oluşturuyor. İnşa çalışmaları hızla devam eden yapı tamamlandığında balıkçılar satışlarını modern bir ortamda yapacaklar. Yapının tamamlanmasının ardından hali hazırda Halk Evi’nde hizmet veren balıkçıklar, yeni yerlerine taşınacak. Yapının, yeni balık sezonunda hizmete girmesi planlanıyor. Çelik donatı imalatı devam eden yapı zemin ve asma kat şeklinde planlandı. Yapının taban inşaat alanı 734 metrekare toplam inşaat alanı da 825 metrekare olacak. Yapı içerisinde her biri 70 metrekare genişliğine 7 adet balık satış bölümü yer alacak.

Şehir merkezinden gelerek Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar, yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler. Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış alanında taşıyıcı olarak çelik malzeme kullanılıyor. Satış alanı mimari özelliği olarak da farklı bir yapıya sahip olacak. Satış yerinin otoparkın hemen yanında olması otopark sorununu yaşanmamasını da sağlayacak. Balık almak üzere satış birimine gelecek vatandaşlar aracını otoparka bırakarak kısa sürede satış yerine ulaşabilecek.