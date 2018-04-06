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Aşık Mevlüt İhsani çadırının açılışı 20 Nisan’da

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Aşık Mevlüt İhsani’nin adı verilen kıl çadır, 20 Nisan’da açılacak.Körfez Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde...

Aşık Mevlüt İhsani çadırının açılışı 20 Nisan’da

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Aşık Mevlüt İhsani’nin adı verilen kıl çadır, 20 Nisan’da açılacak.Körfez Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde...

06 Nisan 2018 Cuma 18:14
Aşık Mevlüt İhsani çadırının açılışı 20 Nisan’da

Körfez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde yapımı tamamlanan ve Aşık Mevlüt İhsani’nin adı verilen kıl çadır, 20 Nisan’da açılacak.

Körfez Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi İhsan Soydaş Parkı içerisinde daha önce betonarme haldeki binayı yıkarak yerine yapımına başladığı kıl çadırı tamamladı. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan ve özellikle aşık ve halk ozanları için etkinlikler düzenlenecek olan çadır alanında Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçe yöneticileri ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan İsmail Baran, Aşık Mevlüt İhsani’nin ismi verilen çadırın 20 Nisan günü saat 14.30’da açılacağını belirtti. Projenin Esentepe için hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Baran, “Bölge için güzel bir proje oldu. Burada herkes kendinden bir şeyler bulacak. Taziyeler için, çeşitli kültürel etkinlikler için vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Şimdiden Esentepe bölgesi için hayırlı olsun” dedi.

Projeden vatandaşların da memnun kaldığını belirten AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ise, “Daha önce betonarme yapının olduğu bir alandı. Bu haliyle gerçekten çok güzel oldu. Gurbet kokan, herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği bir alan yaratıldı” diye konuştu.
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