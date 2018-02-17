Akademi Üniversite’de ikinci yarıyıl başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akdemi Üniversite Birimi, bahar dönemi eğitimlerine devam ediyor.

Akademi Üniversite bünyesinde 2. dönem eğitimlerine başlayan İslami İlimler Akademisi’nin “Hatırat Okumaları” derslerine yararlanılacak kitaplar öğrencilere hediye edildi. Hatırat okumaları dersleri ile katılımcılara İslam düşüncesine katkı sunmuş önemli şahsiyetlerin yaşantıları ve hatıralarından hareketle günümüzdeki etkileri üzerinde önemli bilgiler sunuluyor. Kursiyerler hediye edilen kitapları sırasına uygun bir şekilde okuyup ardından katıldıkları derslerde de okudukları kitapları derinlemesine inceleme imkanı buluyor.

İslami İlimler Akademisi Kocaeli Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir Macit’in katılımıyla Salı günleri 16.00’ da devam ediyor. Akademi Üniversite yeni dönemde; Hukuk, Siyaset, İslami İlimler, Kişisel Gelişim, Yeni Medya, İktisat, Tarih, Medeniyet ve Yabancı Diller (İngilizce, Arapça, YDS) olmak üzere 9 ayrı alanda eğitim veriyor. Akademi Üniversite Eğitimleri, Sivil Toplum Merkezi, Üniversite Konferans Salonlarında ve Akademi lise merkezlerinde sürdürülüyor. Akademi Üniversite’den bu dönem 790 öğrenci yararlanıyor.