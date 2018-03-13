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Aile Okulu aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aile Okulu eğitimlerine katılan kursiyerler, aldıkları eğitimler sayesinde artık daha bilinçli ve daha mutlu olduklarını dile getirdiler.Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri...

Aile Okulu aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aile Okulu eğitimlerine katılan kursiyerler, aldıkları eğitimler sayesinde artık daha bilinçli ve daha mutlu olduklarını dile getirdiler.Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri...

13 Mart 2018 Salı 14:21
Aile Okulu aileleri memnuniyetlerini dile getirdiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aile Okulu eğitimlerine katılan kursiyerler, aldıkları eğitimler sayesinde artık daha bilinçli ve daha mutlu olduklarını dile getirdiler.

Meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de kursiyerlerini hayata hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, hayata geçirdiği “Aile Okulu” projesi ile mutlu evler, bilinçli aileler oluşturmaya devam ediyor. Eşler arasındaki iletişim, çocuk eğitimi, toplumsal davranışlar gibi önemli konular hakkında alanında uzman eğitmenler eşliğinde kursiyerlere eğitim veren KO-MEK’te 8. dönemin 3. hafta programında “Ailem Benim Her Şeyim” konusu ile ele alındı. Psikohekim Abdülaziz Yılmaz’ın katılığı eğitim, Körfez ve Gebze bölgesindeki aileler, verilen derslerde bilgilendirildi.

Aile Okulu eğitimlerine fırsat buldukça birlikte katıldıklarını söyleyen 28 yıllık evli Erkan ve Nurcan Aydın çifti, “Artık bir sorun olduğu zaman eşimi dinliyorum. Çocuklarımın sorunlarını sonuna kadar dinleyerek çözümler üretmeye çalışıyorum. Keşke bu eğitimler 20 sene önce verilmeye başlansaydı. Şimdi birçok evlilik yıkılmadan kurtulur çocuklar daha bilinçli yetişmiş olurdu” dediler.

KO-MEK aile okulunun tüm eğitimlerine katıldığını belirten Gülhanım Kunduz ise, Aile Okulu’nun katkılarından bahsederek, “KO-MEK sayesinde birçok doğru bildiğimiz yanlışları düzeltme fırsatı bulduk. Burada anlatılanları çocuklarıma komşularıma anlatarak kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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