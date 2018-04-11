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Abdullah Ağar, Gebze’de Afrin ve Münbiç’i anlattı

KOCAELİ(İHA) – Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Gebze’de düzenlenen söyleşide Afrin ve Mümbiç’te verilen mücadelenin önemini anlattı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen Türkiye’nin Terörle...

Abdullah Ağar, Gebze’de Afrin ve Münbiç’i anlattı

KOCAELİ(İHA) – Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Gebze’de düzenlenen söyleşide Afrin ve Mümbiç’te verilen mücadelenin önemini anlattı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen Türkiye’nin Terörle...

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:16
Abdullah Ağar, Gebze’de Afrin ve Münbiç’i anlattı

KOCAELİ(İHA) – Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Gebze’de düzenlenen söyleşide Afrin ve Mümbiç’te verilen mücadelenin önemini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde düzenlenen Türkiye’nin Terörle Mücadelesi, “Bir Gece Ansızın” sohbet programına terör uzmanı Abdullah Ağar konuk oldu. Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, Terör Uzmanı Abdullah Ağar tarafından Zeytin Dalı operasyonu ve terörle mücadele konusunda değerlendirilmeler yapıldı. Abdullah Ağar, katılımcılara Ortadoğu jeopolitiği üzerine aydınlatıcı bir perspektif sundu.

Ünlü sunucu ve yazar Pelin Çift moderatörlüğünde düzenlenen sohbet etkinliğinde oldukça kalabalık bir izleyici kitlesine seslenen Abdullah Ağar, Zeytin Dalı harekatının halkın desteğiyle başarıldığının altını çizdi. “Birileri Ortadoğu’yu dizayn etmek için projeler üretiyorsa bu durum onların büyüklüğünden değil bizim zafiyetimizden kaynaklanmaktadır “diyen Ağar, “Milli, manevi ve ulusal değerlerimize sahip çıkarak bir araya geldiğimiz takdirde bizi kimse yıkamaz. Bir ve beraber olmak çok önemli. Siyasi olarak, düşünce olarak farklı olsak dahi, vatan savunmasında birlik olmalıyız, yoksa hepimiz dağılırız. Farklılıklarımız düşmanlık üretmesin” dedi.

Ortadoğu coğrafyasında suyun petrolden daha önemli olduğunu belirten Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Menbiç’in su savaşında çok önemli bir yerde olduğunu söyledi. Menbiç’te üç büyük baraj olduğunu belirten Ağar, Amerika Birleşik Devletlerinin Menbiç’i kaptırmak istemediğini söyledi. Terör örgütünün Afrin’i yeraltı şehrine dönüştürdüğünü söyleyen Ağar, Fransa’nın da örtülü olarak bölgede aktif olduğunu ifade etti.

Söyleşiler kapsamında Yazar ve Şair Senai Demirci de kendine has üslubu ve şiirsel anlatımlarıyla Gebzelilerle buluştu. Beş Vakit İnsan sohbet etkinliğinde Demirci, katılımcılara namazın önemini anlattı.
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