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Vali Şentürk, Kaman’da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kaman’da şehit aileleri ve gazilerle yemekli toplantıda buluştu.Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mehmetçiğin şehit yada gazi olmak için sınır ötesi operasyonda görev aldığını ifade eden Vali Necati...

Vali Şentürk, Kaman’da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kaman’da şehit aileleri ve gazilerle yemekli toplantıda buluştu.Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mehmetçiğin şehit yada gazi olmak için sınır ötesi operasyonda görev aldığını ifade eden Vali Necati...

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:59
Vali Şentürk, Kaman’da şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kaman’da şehit aileleri ve gazilerle yemekli toplantıda buluştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Mehmetçiğin şehit yada gazi olmak için sınır ötesi operasyonda görev aldığını ifade eden Vali Necati Şentürk konuşmasında, "Bugün Afrin’de daha önce El-Bab’da, destanlar yazan aslanlarımız ya şehit olmak için ya gazi olmak için savaşıyorlar.

15 Temmuz bir diriliştir, Türk milletinin atlattığı çok büyük bir badiredir. İçimizdeki hainlere karşı dış düşmanlara Allah’ın bize hükmettiği bir zaferdir destandır. Bugün Afrin’de destan üzerine destan yazıyoruz. Cumhurbaşkanı diyor ki ; ’Biz istesek taş üstünde taş koymayız’ sivillerin zarar görmemesi için kılı kırk değil kılı seksen yararak bir kuyumcu terazisi ile tartmak suretiyle ateş ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Programda şehit aileleri ve gazilere hitap eden Kaymakamı Murat Girgin ise, “Milletimizin geleneğinde vatan aşkı binlerce bayrak sevgisi her sevgini üstündedir bunun içindi ki; Türk insanı vatan için ölmeyi bir görev bilmekte olduğunu şehit veren ailelerimiz vatan sağ olsun diyerek acısını yüreğine gömebilmektedir" diye konuştu.
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