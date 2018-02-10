Vali Şentürk, Afrin Gazisini evinde ziyaret etti

Vali Necati Şentürk, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonda içinde bulundukları tanka gelen füze sonucu bacağına şarapnel parçası isabet ederek yaralanan Kom. Uzm.Çvş. Sezer Akbaş’ı Kırşehir’deki evinde ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Ekemen ve Askerlik Şubesi Başkanı Pers. Yzb. Harun Ağaç ile birlikte Kom. Uzm.Çvş. Sezer Akbaş’ı baba ocağında ziyaret eden Vali Necati Şentürk, Afrin gazisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Şentürk, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, “Kahraman milletin kahraman evlatları vatan, bayrak, ezan, millet sevdalıları nasıl ki ecdadı tarihimiz boyunca şehit düşmüşse, bugün de Afrin’de destanlar yazıyorlar.

Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin refahı için düşmanlarla gözünü kırpmadan, gece gündüz demeden çarpışan kahraman güvenlik mensuplarına minnettarız. Devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize her zaman gereken desteği vermiştir” dedi.

Kom. Uzm.Çvş. Sezer Akbaş da, ziyaretinden dolayı Vali Şentürk’e teşekkür ederek vatan için canlarını daima seve seve feda edeceklerini söyledi.