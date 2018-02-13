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Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.Kırşehir’de huzur ve güvenin sağlanmasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Şentürk, mesai mefhumu gözetmeden...

Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.Kırşehir’de huzur ve güvenin sağlanmasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Şentürk, mesai mefhumu gözetmeden...

13 Şubat 2018 Salı 15:13
Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti

Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Kırşehir’de huzur ve güvenin sağlanmasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Şentürk, mesai mefhumu gözetmeden çalışan Emniyet personeline teşekkür etti.

Köklü bir kuruluş olan şanlı Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana, milletin huzuru için zaman ve mekan farkı gözetmeden, cesurca görev yaptığını belirten Vali Necati Şentürk, “Kırşehir ülkemizin en huzurlu illerden birisi durumunda. Güven ve huzur ortamının sağlanmasında polis teşkilatımızın yaptığı çalışmaların büyük payı var. Polislerimizin, görevlerini icra ederken vatandaşlarla diyaloglarını üst seviyede tutması önem taşımaktadır. Fedakar ve özverili çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Vali Şentürk’ün ziyareti, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz’den emniyette yürütülen çalışmalar hakkında brifing alması ile sona erdi.
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