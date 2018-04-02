Öğretmenler talep etti okuma seansları oluşturuldu

Kırşehir Eğitim-İş Sendikası, öğretmenlerin talepleri ile sendika binasında öğretmenlere okuma seansı oluşturdu.

Öğretmenlerin dijital esirlikten kurtulup hem kendi çocuklarını hem de okullarda dijital dünyaya kendini esir gibi hisseden çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği proje ile öğretmenler, mesailerini tamamladıktan sonra sendika binasına giderek kitap okuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, "Öğretmenlerimiz dünya klasiklerini okuyor. Her okuduğumuz kitap üzerine tartışma yapıyoruz. Dünyayı okuyor sonrasında ise kendi eserlerimizle kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz kendini geliştirerek öğrencilerine de daha verimli hale gelmeye çalışmakta. Okumanın giderek azaldığı insanların kitaplardan uzaklaştığı bir ortamda yaptığımız çalışmanın Türkiyeye’ de bir örnek olmasını istiyoruz. Başlattığımız çalışma kesinlikle sendikamızla ilgili değil, öğretmen arkadaşlarımız sendikada yaptıkları okuma faaliyetini evlerine de taşıdı. Hepimizin çocukları teknolojiye esir olmuş durumda çocuklarımızın ellerinde; cep telefonu,bilgisayar, televizyon genel anlamda dijital bir dünyanın esiri haline gelen çocuklarımız için de kendi evlerimizde okuma saatleri oluşturduk. Okuma saatlerinde ise tüm elektronik cihazları kapatarak kitap okuyoruz. Sonrasında ise ne anladık? N e anlatılmak istenmiş? gibi sorularla düşünme eylemini hızlandırarak çocuklarımızın bir nebze olsun teknolojiten uzak kalmasını sağladığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Okuma talebinde bulunan ve sendikada okuma seansına katılan öğretmenler ise şunları söyledi:

"Diğer sendika üyeleri ile birlikte okuma seanslarını başlattık. Teknolojiye karşı çocuklarımızın öğretmenlerin daha da bilgilenmesi ve okuma alışkanlıklarını geliştirmesi açısından böyle bir uygulamaya karar verdik. Şuana kadar okuma seansının gayette etkili olduğunu düşünüyoruz. Okul ve sendikada okuma seanslarına ön-ayak olduk. Yaptığımız faaliyeti ise bütün şehirde faal hale getirmeye çalışacağız. Veliler ise çocuklarının kitap okuma alışkanlığını kazanabilmeleri için kendileri televizyon izlerken,telefonla oynarken yada bilgisayar başında iken çocuklarına kitap okuyun demesinler. Veliler çocuklarını okuyarak yönlendirsin."