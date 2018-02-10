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Mehmetçiğe kurban keserek dua ettiler

Kırşehir’de kendilerini ’memleket sevdalıları’ olarak adlandıran gurup, TSK’nın sınır ötesi operasyonunda olan Mehmetçik için kurban kesti.Askerlik Şubesi önünde toplanan guruba Vali Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan...

Mehmetçiğe kurban keserek dua ettiler

Kırşehir’de kendilerini ’memleket sevdalıları’ olarak adlandıran gurup, TSK’nın sınır ötesi operasyonunda olan Mehmetçik için kurban kesti.Askerlik Şubesi önünde toplanan guruba Vali Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:29
Mehmetçiğe kurban keserek dua ettiler

Kırşehir’de kendilerini ’memleket sevdalıları’ olarak adlandıran gurup, TSK’nın sınır ötesi operasyonunda olan Mehmetçik için kurban kesti.

Askerlik Şubesi önünde toplanan guruba Vali Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve vatandaşlarda destek sundu.

Türk Bayraklarıyla Askerlik Şubesi önünde toplanan gurup ’Zeytin Dalı Harekatına’ destek olmak amacıyla kurban kesip askerlik başvurusunda bulundu.

Vali Necati Şentürk’ün de katıldığı programda konuşan Memleket Sevdalıları Platformu sözcüsü Halil İbrahim Oflaz, Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini ve hiç bir terör örgütüne izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
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