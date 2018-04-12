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Kırşehir’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları biten alanlarda asfaltlama çalışması başladı.Alt Yapı çalışmalarını bitiren Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahi Evran Mahallesi Yavuz...

Kırşehir’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları biten alanlarda asfaltlama çalışması başladı.Alt Yapı çalışmalarını bitiren Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahi Evran Mahallesi Yavuz...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:25
Kırşehir’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları biten alanlarda asfaltlama çalışması başladı.

Alt Yapı çalışmalarını bitiren Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ahi Evran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Cumhuriyet Orta Okulu, Askerlik Şubesi kavşağında asfalt serimi yapıldı.

Yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çalışmaların koordineli ve etap etap yapılacağını belirtti. Yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehirlilere sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Belki Belediye olarak bir risk aldık ama Kırşehir’in geleceği açısından en doğru olanı yaptığımıza inanıyoruz.

Kırşehir uzun yıllar alt yapı ile ilgili bir sorun yaşamamasını istiyoruz. Şehir merkezinde yollarımız, kaldırımlarımız, peyzaj, aydınlatma, trafik sistemi her şeyi değişti. Bunları yapmadan önce tüm alt yapıyı yenileyelim ki bir daha yap boz olmasın istedik bu da zaman ve sabır gerektirdi. Çalışmalarımız sırasında çamurlu ve tozlu geçirdik ama İnşallah Kırşehir Türkiye’de parmakla gösterilir şehir merkezine yaptığımız yol kaldırım ve peyzaj projeleri sayesinde kavuşmuş olacak” dedi.
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