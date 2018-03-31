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Kırşehir’de 26 ekip 144 polis asayiş kontrolü yaptı

Kırşehir’de Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" uygulaması kapsamında 26 ekiple 144 polis asayiş uygulaması yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, suç işleme amacında olanların,...

Kırşehir’de 26 ekip 144 polis asayiş kontrolü yaptı

Kırşehir’de Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" uygulaması kapsamında 26 ekiple 144 polis asayiş uygulaması yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, suç işleme amacında olanların,...

31 Mart 2018 Cumartesi 19:18
Kırşehir’de 26 ekip 144 polis asayiş kontrolü yaptı

Kırşehir’de Türkiye genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" uygulaması kapsamında 26 ekiple 144 polis asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, suç işleme amacında olanların, aranan şahısların yakalanması ve trafik uygulamaları amacıyla ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2018-2" kapsamında Kırşehir’de de çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Uygulamalar sırasında kentte vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde, alışveriş merkezleri ve çevrelerinde yayalara yönelik ekipler görevlendirildi, çalışmada 26 ekip ve 144 polis görev aldı.

Polis, şehrin farklı noktalarında 2 bin 357 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yaptı. Trafik ekipleri ise 198 aracı kontrol etti. 41 araca adli, idari ve trafik ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladı. Yapılan kontrollerde 49 iş yerinden 4 iş yerine de bin 36 lira para cezası kesildi.
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