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Kırşehir ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çıkartılıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Songül Erdoğan’ın proje yürütücüsü olduğu ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çalışmaları başladı.Kırşehir Halk Hekimliği Uygulaması İnançlar Üzerine...

Kırşehir ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çıkartılıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Songül Erdoğan’ın proje yürütücüsü olduğu ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çalışmaları başladı.Kırşehir Halk Hekimliği Uygulaması İnançlar Üzerine...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:03
Kırşehir ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çıkartılıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Songül Erdoğan’ın proje yürütücüsü olduğu ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çalışmaları başladı.

Kırşehir Halk Hekimliği Uygulaması İnançlar Üzerine Kütür Envanteri çalışması ile tarihten bu güne günlük yaşamda uygulanan tedavi yöntemleri, günümüze kadar uygulanmaya devam edilenlere dair bilgi edinmesi amaçlanıyor. Çalışmada Yrd. Doç. Dr. Songül Erdoğan’a Okutman Mahmut Seyfeli, Okutman Hatice Güler, Okutman Alev Öztürk Merdin, Okutman Hatice Gündoğan, Araştırma Görevlisi Meltem Yılmaz, Öğretim Görevlisi Mustafa Merdin eşlik ediyor.
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