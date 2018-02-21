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Kırşehir Belediyesi BEGEM kurs kayıtları başladı

Kırşehir Belediyesi Belediye Gençlik Merkezi (BEGEM) kış dönemi kurs kayıtları başlıyor.Belediye tarafından açılacak kurslarda kursiyerler; İngilizce A1, İngilizce A2 İşaret Dili, Kara Kalem, Masa Tenisi, Muhasebe, Web Tasarım, Diksiyon,...

Kırşehir Belediyesi BEGEM kurs kayıtları başladı

Kırşehir Belediyesi Belediye Gençlik Merkezi (BEGEM) kış dönemi kurs kayıtları başlıyor.Belediye tarafından açılacak kurslarda kursiyerler; İngilizce A1, İngilizce A2 İşaret Dili, Kara Kalem, Masa Tenisi, Muhasebe, Web Tasarım, Diksiyon,...

21 Şubat 2018 Çarşamba 12:43
Kırşehir Belediyesi BEGEM kurs kayıtları başladı

Kırşehir Belediyesi Belediye Gençlik Merkezi (BEGEM) kış dönemi kurs kayıtları başlıyor.

Belediye tarafından açılacak kurslarda kursiyerler; İngilizce A1, İngilizce A2 İşaret Dili, Kara Kalem, Masa Tenisi, Muhasebe, Web Tasarım, Diksiyon, Geleneksel Türk Okçuluğu, Bilgisayar Kullanımı ,Fotoğrafçılık, Hızlı Klavye, Almanca , Badminton , Yağlı Boya, Bağlama, Filografi, Minyatür, Ney, Okçuluk, Osmanlıca, Piyano, Ritim, Gitar, Ebru, Keman, Eskrim alanlarında eğitim alacak.

Kırşehir’de gençlerin kültürel, sosyal ve eğitsel alanda faaliyetlerini artırmak ve gençlerin ihtiyacı olan etkinlikleri düzenlemek için BEGEM merkezini açtıklarını ifade eden Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “ Açtığımız BEGEM kurs merkezimiz Kırşehirliler tarafından yoğun ilgi topluyor.

Kış ve yaz dönemlerinde farklı alanlardaki kurslarla Kırşehir’deki gençlerimizin sosyal hayata zenginlik katıyoruz. Kırşehir’in huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz ‘sosyal belediyecilik’ anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olan kurs merkezlerimizde gençlerimiz her alanda eğitim alıyor” dedi.
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