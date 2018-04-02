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Kaman’da TSO seçimi yapıldı

Kırşehir’in Kaman İlçesinde iki liste halinde yapılan Ticaret Odası seçimlerinde 144 oyun 93’ünü alan Yakup Eğri TSO Başkanı seçildi.Kaman’da Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönemde görev alacak isimlerin belirleneceği seçimler yapıldı....

Kaman’da TSO seçimi yapıldı

Kırşehir’in Kaman İlçesinde iki liste halinde yapılan Ticaret Odası seçimlerinde 144 oyun 93’ünü alan Yakup Eğri TSO Başkanı seçildi.Kaman’da Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönemde görev alacak isimlerin belirleneceği seçimler yapıldı....

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:49
Kaman’da TSO seçimi yapıldı

Kırşehir’in Kaman İlçesinde iki liste halinde yapılan Ticaret Odası seçimlerinde 144 oyun 93’ünü alan Yakup Eğri TSO Başkanı seçildi.

Kaman’da Ticaret ve Sanayi Odasında yeni dönemde görev alacak isimlerin belirleneceği seçimler yapıldı. İki liste halinde yapılan seçimlerde Yakup Eğri başkan seçildi.

Kaman Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulda, kullanılan 144 oyun 93’ünü alan Yakup Eğri başkan seçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Eğri, “Bizi bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Bugün bana ve yönetimime verilen bu yetkinin bir bayrak yarışı olduğunun farkındayım. Amacımız kardeşlerimizin sorunlarına en iyi şekilde çözüm bulabilmek, bayrağı aldığımız yerden bir adım öteye götürmek" dedi.

Diğer aday Muzaffer Aktürk ise oyların 45’ini aldı. 178 seçmenden 144’ünün oy kullandığı seçimlerde 2 oy da geçersiz sayıldı.
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