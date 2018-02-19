İstanbul’da başlayan uyuşturucu sevkıyatı Kırşehir’de son buldu

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada İstanbul’dan Kırşehir’e otobüsle uyuşturucu madde sevkiyatı ihbarı üzerine yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.