İstanbul’da başlayan uyuşturucu sevkıyatı Kırşehir’de son buldu

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada İstanbul’dan Kırşehir’e otobüsle uyuşturucu madde sevkiyatı ihbarı üzerine yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis, Özbağ beldesi girişinde İstanbul’dan gelen otobüsleri durdurdu. Otobüste yapılan aramada koltuk arasında çöp poşetine saklanmış 190 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.Otobüste bulunan M.K., ve F.Ş., ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. M.K., ’Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklanırken F.Ş., adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.