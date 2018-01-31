Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Eğitim-İş’den yöneticilikte ‘sözlü sınava’ hayır çağrısı

Eğitim-İş Kırşehir teşkilatı merkez yönetim kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeyi basınla paylaşarak ‘yöneticilikte sözlü sınava hayır’ çağrısında bulundu.Merkez yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “MEB yönetici...

Eğitim-İş’den yöneticilikte ‘sözlü sınava’ hayır çağrısı

Eğitim-İş Kırşehir teşkilatı merkez yönetim kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeyi basınla paylaşarak ‘yöneticilikte sözlü sınava hayır’ çağrısında bulundu.Merkez yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “MEB yönetici...

31 Ocak 2018 Çarşamba 14:37
Eğitim-İş’den yöneticilikte ‘sözlü sınava’ hayır çağrısı

Eğitim-İş Kırşehir teşkilatı merkez yönetim kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeyi basınla paylaşarak ‘yöneticilikte sözlü sınava hayır’ çağrısında bulundu.

Merkez yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin bir taslak yayımlamış ve öğretmenlerin görüşüne açmıştır. Bu taslak yanlışlıklarla ve eksikliklerle doludur. Çünkü; kariyer ve liyakat ilkeleri hiçe sayılmaktadır.

Şu anda yönetici olmayanların yönetim kademelerine geçişte göz boyama maksatlı olarak yazılı sınav getirilmiş fakat ardından getirilen sözlü sınav ile niyet yeniden ortaya konulmuştur.

Müdür olmak için ya da müdür yardımcısı olmak için yazılıdan 100 tam puan bile alsanız bir anlamı yoktur çünkü sözlü sınavlarla istendiği gibi görevlendirme yapılabilecektir. Eğitim kurumları yıllarca söylediğimiz gibi demokratik katılımın olduğu yaklaşımlarla hazırlanan mevzuata göre yönetilmeli, bu doğrultuda bir sistem oturtulmalıdır” denildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye Başkanı Bahçeci; ”Halkın istikametini çizmediği yöneticiler, gemiyi karaya oturtmaya mahkûmdur”
Belediye Başkanı Bahçeci; ”Halkın istikametini çizmediği yöneticiler, gemiyi karaya oturtmaya mahkûmdur”
Zehir taciri 3 kişi bin 150 uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı
Zehir taciri 3 kişi bin 150 uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim