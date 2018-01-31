Eğitim-İş’den yöneticilikte ‘sözlü sınava’ hayır çağrısı

Eğitim-İş Kırşehir teşkilatı merkez yönetim kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeyi basınla paylaşarak ‘yöneticilikte sözlü sınava hayır’ çağrısında bulundu.

Merkez yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, “MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin bir taslak yayımlamış ve öğretmenlerin görüşüne açmıştır. Bu taslak yanlışlıklarla ve eksikliklerle doludur. Çünkü; kariyer ve liyakat ilkeleri hiçe sayılmaktadır.

Şu anda yönetici olmayanların yönetim kademelerine geçişte göz boyama maksatlı olarak yazılı sınav getirilmiş fakat ardından getirilen sözlü sınav ile niyet yeniden ortaya konulmuştur.

Müdür olmak için ya da müdür yardımcısı olmak için yazılıdan 100 tam puan bile alsanız bir anlamı yoktur çünkü sözlü sınavlarla istendiği gibi görevlendirme yapılabilecektir. Eğitim kurumları yıllarca söylediğimiz gibi demokratik katılımın olduğu yaklaşımlarla hazırlanan mevzuata göre yönetilmeli, bu doğrultuda bir sistem oturtulmalıdır” denildi