Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir için proje üretiyoruz"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve başladığı tarihten itibaren Kırşehir’in itibarını kazandıklarını ve şehrin gelişimi noktasında projeler ürettiklerini söyledi.

Kent merkezinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,Mehmet Ali Altın Bulvarı, Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi sınırları içerisinde yer alan, yoğun bir trafik akışına sahip caddelerde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlandığını belirtti.

Kırşehir’in en büyük ihtiyaçları arasında yer alan ulaşım sorunu için birçok yatırım yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Bahçeci, “Hamt olsun alt yapısı biten bölgelerimizde hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını başlayıp bitiriyoruz. Bizlere her koşulda inanıp, güvenen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kırşehir’imiz güzelleşmeye devam edecek. Kırşehir için en güzeli neyse yapmaya devam ediyoruz.

Mevsim şartlarına rağmen çalışmalarımıza hemen hemen hiç ara vermedik. Çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık ve hemşehrilerimiz kaldırım ve yol çalışmalarını gördükten sonra bizlere teşekkür edip, yanımızda olduklarını dile getirdiler. İnşallah tüm cadde ve sokaklarımız, kaldırımlarımız modern bir görünüme kavuşup vatandaşlarımıza layık bir hale gelecek” dedi.

9 yılda Kırşehir’in çıtasını yükselttiklerini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz gün kimseye tepeden bakmadan hizmet çıtasını yükselteceğimizi söylemiştik. 9 yıllık çalışmamızla hizmet çıtasını yükselttik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.

Bizler hizmet etmeye kilitlendik. Bizler çalışırsak Kırşehir kazanacak. Bizler hizmet edersek Kırşehir büyüyerek güzelleşecek. Bizler sizleri utandırmayarak hizmet etme yolunda her şeyi yapacağız. Sizler için hayaller kurduk.

Kırşehir’e vizyon katıyoruz. Ufak çekişmeler, iftiralar, dedikodularla hizmet etmeye vakit bulunmaz diyerek elimizin tersi ile bunları geri çevirip eski siyaset anlayışını geri ittik. İftira edenlere dedikodu edenlere itibar etmedik. Adam gibi bir duruş sergilemeye çalışarak her şeyi geri teptik. Daima dik durduk. Siyaseti ve iktidarı hizmet aracı olarak gördük”

Belediye Başkanı Bahçeci, şehir içinde devam eden yol-kaldırım çalışmalarının bittiğinde büyük bir rahatlama sağlanacağını da belirterek yolları 7 metre standardıyla daha etkin hale getireceklerini bildirdi.