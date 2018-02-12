Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115068
ALTIN
161.426
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2644
EURO
4.6660

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir için proje üretiyoruz"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve başladığı tarihten itibaren Kırşehir’in itibarını kazandıklarını ve şehrin gelişimi noktasında projeler ürettiklerini söyledi.Kent merkezinde tamamlanan altyapı çalışmalarının...

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir için proje üretiyoruz"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve başladığı tarihten itibaren Kırşehir’in itibarını kazandıklarını ve şehrin gelişimi noktasında projeler ürettiklerini söyledi.Kent merkezinde tamamlanan altyapı çalışmalarının...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:34
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: "Kırşehir için proje üretiyoruz"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve başladığı tarihten itibaren Kırşehir’in itibarını kazandıklarını ve şehrin gelişimi noktasında projeler ürettiklerini söyledi.

Kent merkezinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,Mehmet Ali Altın Bulvarı, Ankara Caddesi, Terme Caddesi, Lise Caddesi sınırları içerisinde yer alan, yoğun bir trafik akışına sahip caddelerde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlandığını belirtti.

Kırşehir’in en büyük ihtiyaçları arasında yer alan ulaşım sorunu için birçok yatırım yaptıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Bahçeci, “Hamt olsun alt yapısı biten bölgelerimizde hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarını başlayıp bitiriyoruz. Bizlere her koşulda inanıp, güvenen hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kırşehir’imiz güzelleşmeye devam edecek. Kırşehir için en güzeli neyse yapmaya devam ediyoruz.

Mevsim şartlarına rağmen çalışmalarımıza hemen hemen hiç ara vermedik. Çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık ve hemşehrilerimiz kaldırım ve yol çalışmalarını gördükten sonra bizlere teşekkür edip, yanımızda olduklarını dile getirdiler. İnşallah tüm cadde ve sokaklarımız, kaldırımlarımız modern bir görünüme kavuşup vatandaşlarımıza layık bir hale gelecek” dedi.

9 yılda Kırşehir’in çıtasını yükselttiklerini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimiz gün kimseye tepeden bakmadan hizmet çıtasını yükselteceğimizi söylemiştik. 9 yıllık çalışmamızla hizmet çıtasını yükselttik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak.

Bizler hizmet etmeye kilitlendik. Bizler çalışırsak Kırşehir kazanacak. Bizler hizmet edersek Kırşehir büyüyerek güzelleşecek. Bizler sizleri utandırmayarak hizmet etme yolunda her şeyi yapacağız. Sizler için hayaller kurduk.

Kırşehir’e vizyon katıyoruz. Ufak çekişmeler, iftiralar, dedikodularla hizmet etmeye vakit bulunmaz diyerek elimizin tersi ile bunları geri çevirip eski siyaset anlayışını geri ittik. İftira edenlere dedikodu edenlere itibar etmedik. Adam gibi bir duruş sergilemeye çalışarak her şeyi geri teptik. Daima dik durduk. Siyaseti ve iktidarı hizmet aracı olarak gördük”

Belediye Başkanı Bahçeci, şehir içinde devam eden yol-kaldırım çalışmalarının bittiğinde büyük bir rahatlama sağlanacağını da belirterek yolları 7 metre standardıyla daha etkin hale getireceklerini bildirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmanın şüphelendiği otomobilden eroin çıktı
Jandarmanın şüphelendiği otomobilden eroin çıktı
Afrin harekatı için Kırşehir’de ’Kurban Bağışı’ kampanyası başlatıldı
Afrin harekatı için Kırşehir’de ’Kurban Bağışı’ kampanyası başlatıldı
Vali Şentürk, Afrin Gazisini evinde ziyaret etti
Vali Şentürk, Afrin Gazisini evinde ziyaret etti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim