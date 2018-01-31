Belediye Başkanı Bahçeci; ”Halkın istikametini çizmediği yöneticiler, gemiyi karaya oturtmaya mahkûmdur”

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Belediye Meclis Üyelerini 2009-2018 yılları arasında yapılan projeler ve çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve başladığı günden beri istişare toplantılarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Yapılan toplantılarda görüş ve önerileri almanın Kırşehir’in faydasına olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Faaliyet sunumlarımızı her sene düzenli olarak yapıyoruz. Üç aya yakın şehrimizin her kesimi ile bir araya gelip sunumumuz da neler yapıyoruz, neler yapacağız, belediyemizin son durumu nedir? konularını istişare edeceğiz.

Burada hemşerilerimizin görüş ve önerilerini alma şansımız olacak. Dokuz yıldır toplantıları aksatmadan yapıyoruz ve en çok faydalandığımız toplantılardan bir tanesi olduğunu net söyleyebilirim.

Halkın istikametini çizmediği yöneticiler, gemiyi karaya oturtmaya mahkûmdur. Halkımızı dinlemezsek, halk bizden ne istiyor, neyi istemiyor, neyi eleştiriyor bunları bilmezsek o zaman yerel hizmet politikamızı doğru üretemeyiz. Bu istişare toplantıları bizim için son derece önemli ve kıymetlidir”dedi.

Altyapı çalışmaları ile zorlu bir sürecin geçirildiğini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşimizi doğru yaptıktan sonrada kimin ne dediği çok da fazla önemli değil. Çarşıda belirli kesim yapılan işleri eleştirmek için gündem değiştirmek için uğraşıyor ama bunlar olağan şeyler.

Kaldırımlar bitti, trafik sistemi, tek yön uygulamaları, otobüs ulaşımı bunları hızlı bir şekilde oturtturmamız lazım ki bu yaptığımız işlerin değeri olsun. Bisikletleri, toplu taşımaları hayat geçiremezsek yaptığımız hiçbir şeyin kıymeti yok hepsi çöpe gider.

Dolmuşçular ile ilgili aldığımız otobüsler gelince onların fikri değişmeye başladı.Önceden yok diyorlardı, ama şimdi razı olacak gibi gözüküyorlar. Şoförler odasının 4 Şubat 2018 tarihinde seçimleri var. Seçime müdahil algılanmamak için sesimizi çıkartmıyoruz. Şubat ayının 4’ünden sonra tekrar yapıyor musunuz? yapmıyor musunuz? diye soracağız.

Yapıyorlarsa da bizde hızlı bir şekilde 90 tane şoför alıp onları eğitmemiz lazım ve sistemi kurmamız lazım. Otobüslerimiz hızlı bir şekilde hazır hale gelecek. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Yollar, Kaldırımlar, Güzler Parkı, Kent Park, Cacabey Meydanı, Ahi Evran Külliyesi, Uzun Çarşı, Kale, bu projeler Kırşehir’in ana damarları.

Biz şehri komple ameliyat ediyoruz. Bu ameliyat esnasında biraz kan kaybı olacak, vücut tepki verecek rahatsızlıklar mutlaka olacak ama sonuçta bu işlerin neticesinde de İnşallah Kırşehir çok farklı bir vizyona sahip olacak bundan en ufak şüpheniz olmasın.

Sonuçta sizlerde meclis üyeleri olarak burada yapılan projelerin altına imza attınız. Bürokrat arkadaşlarımız sizlerin çizdiği çerçeve ölçüsünde çalışıyor. Sonuçta makamlar gelip geçici iki dönemde yapsan,on iki dönemde yapsan sonuçta gelip geçici hepimizi için böyle ama geride böyle eserler bırakmak bence çok büyük bir nimettir. CHP’li ve MHP ‘li olsun arkadaşlarımızın yanlış hiç birinde art niyet görmedik. Müdürlerimizden gelip hiçbir arkadaşlarımızdan yanlış talep olmadı bundan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz.

Siyasi kimliklerimiz farklı da olsa hepimizin tek amacı var yaşadığımız şehre hizmet edebilmek, bunun bir parçası olabilmek buna katkı sağlayabilmek ve hepimizin katkısı var Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.

İnşallah kalan bir yılımızı da işlerimizi toparlayarak, projeler üreterek ve takip ettiğimiz çok proje var.

Kırşehir Belediyesi olarak güven tesis ettik. Bu güvende tek başına olacak bir şey değil bu bir ekip işi. Belediye’de biz büyük bir aileyiz.

Aile fertleri görevini layık ile yerine getirirse hiçbir sorun kalmaz. En önemli şey samimiyet, dürüstlük. Samimiyet ve dürüstlük yoksa bunun telafisi yok. Samimi dürüst ve belediyede hiçbir şekilde rüşvet, istismar, adam kayırma olayı yoktur.

Adamına göre de muamele yapılmaz buna da hiçbir şekilde fırsat vermedik. Kızanlarda oluyor hali ile ama hiçbir şekilde ölçümüzden taviz vermemeye özen gösteriyoruz”