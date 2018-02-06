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Başhekim Ersoy Kaman’da görevine başladı

Kırşehir’in Kaman İlçesi Devlet Hastanesine atanan Süleyman Ersoy, Başhekim olarak göreve başladı.Kırşehir’de 7 yıldır acil tıp uzmanı olarak çalışan ve hizmet süresi dolduktan sonra da Kırşehir’den ayrılmayan İlçe Devlet Hastanesi...

Başhekim Ersoy Kaman’da görevine başladı

Kırşehir’in Kaman İlçesi Devlet Hastanesine atanan Süleyman Ersoy, Başhekim olarak göreve başladı.Kırşehir’de 7 yıldır acil tıp uzmanı olarak çalışan ve hizmet süresi dolduktan sonra da Kırşehir’den ayrılmayan İlçe Devlet Hastanesi...

06 Şubat 2018 Salı 18:03
Başhekim Ersoy Kaman’da görevine başladı

Kırşehir’in Kaman İlçesi Devlet Hastanesine atanan Süleyman Ersoy, Başhekim olarak göreve başladı.

Kırşehir’de 7 yıldır acil tıp uzmanı olarak çalışan ve hizmet süresi dolduktan sonra da Kırşehir’den ayrılmayan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Ersoy, yaptığı açıklamada, Kaman İlçesi için sağlık alanında güzel hizmetler vereceğini söyledi.

İlçe Devlet hastanesi teknik personeli hakkında da bilgiler veren Başhekim Ersoy, " Hastanemizde 13 uzman, 13 pratisyen ve 4 diş hekimi olmak üzere 30 hekim görev yapıyor. Kardiyoloji ve anestezi polikliniği de hizmete girdi. Elimizden gelen gayreti göstererek Kaman İlçesinde ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

Yardımcı Doçent Doktor Süleyman Ersoy, 2006 yılında Selçuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp uzmanı eğitimini tamamlayarak 2011 yılında göreve başladı.
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