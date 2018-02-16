Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Bakan Yardımcısı Çeklik’ten Belediye ve AK Parti teşkilatına ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kırşehir Belediyesi ve AK Parti teşkalatını ziyaret etti.Belediye çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den görsel sunumla bilgilenen Bakan Yardımcısı Ali Çelik,yapılan...

Bakan Yardımcısı Çeklik’ten Belediye ve AK Parti teşkilatına ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kırşehir Belediyesi ve AK Parti teşkalatını ziyaret etti.Belediye çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den görsel sunumla bilgilenen Bakan Yardımcısı Ali Çelik,yapılan...

16 Şubat 2018 Cuma 17:53
Bakan Yardımcısı Çeklik’ten Belediye ve AK Parti teşkilatına ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kırşehir Belediyesi ve AK Parti teşkalatını ziyaret etti.

Belediye çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den görsel sunumla bilgilenen Bakan Yardımcısı Ali Çelik,yapılan çalışmalarla Kırşehir’in çıtasının yükseldiğini söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci’den 2009 ve 2017 yılları arasında Kırşehir’e yapılan hizmetler hakkında sunum alan Bakan Yardımcısı Çelik, yatırım programları hakkında fiki,r alışverişinin yapıldığını belirtti.

Halkın yapılan doğruları ve eksiklikleri de gördüğünü ifade eden Çelik şöyle konuştu:

"Halk yapılanları eksik görüyor. Zaman zaman kırsaldan şehre doğru, günlük misafirler getirirseniz yapılan hizmetleri daha iyi görür. Yaptığınız hizmetler çok güzel hizmetler. Daha çok göstermek ve tanıtmak lazım.

Belediyenizi başarılı gördüm tebrik ediyorum. Vatandaşın taktiri her şeyin başında. Biz onları seviyoruz. Onlar ne derse başımızın üstündedir. Belediyelerin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kırşehir Belediyemiz ‘in de kendi sınırlarına ve mahallelerine birlikte her bölgeye hizmet vermeye çalıştığını görüyoruz. Belediyemizin projelerinde bizde her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Alınan sunumun ardından AK Parti teşkilatına geçen Çelik, teşkilat yapılanması hakkında İl Başkanı Muzaffer Aslan’dan bilgiler aldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırşehir ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çıkartılıyor
Kırşehir ‘Halk Hekimliği Uygulaması Envanteri’ çıkartılıyor
Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti
Vali Necati Şentürk, İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti
Asımın nesli hareketinden huzurevine ziyaret
Asımın nesli hareketinden huzurevine ziyaret

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim