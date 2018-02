Bakan Yardımcısı Çeklik’ten Belediye ve AK Parti teşkilatına ziyaret

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Kırşehir Belediyesi ve AK Parti teşkalatını ziyaret etti.

Belediye çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den görsel sunumla bilgilenen Bakan Yardımcısı Ali Çelik,yapılan çalışmalarla Kırşehir’in çıtasının yükseldiğini söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci’den 2009 ve 2017 yılları arasında Kırşehir’e yapılan hizmetler hakkında sunum alan Bakan Yardımcısı Çelik, yatırım programları hakkında fiki,r alışverişinin yapıldığını belirtti.

Halkın yapılan doğruları ve eksiklikleri de gördüğünü ifade eden Çelik şöyle konuştu:

"Halk yapılanları eksik görüyor. Zaman zaman kırsaldan şehre doğru, günlük misafirler getirirseniz yapılan hizmetleri daha iyi görür. Yaptığınız hizmetler çok güzel hizmetler. Daha çok göstermek ve tanıtmak lazım.

Belediyenizi başarılı gördüm tebrik ediyorum. Vatandaşın taktiri her şeyin başında. Biz onları seviyoruz. Onlar ne derse başımızın üstündedir. Belediyelerin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kırşehir Belediyemiz ‘in de kendi sınırlarına ve mahallelerine birlikte her bölgeye hizmet vermeye çalıştığını görüyoruz. Belediyemizin projelerinde bizde her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.

Alınan sunumun ardından AK Parti teşkilatına geçen Çelik, teşkilat yapılanması hakkında İl Başkanı Muzaffer Aslan’dan bilgiler aldı.