Asımın nesli hareketinden huzurevine ziyaret

Kırşehir’de Asımın Nesli Hareketi Derneği, Kırşehir ve Mucur Hayrettin Ekim Huzurevini ziyaret etti.

Ziyaretlerde huzurevi sakinlerinin tecrübelerinden faydalanarak onların duasını aldıklarını ifade eden Asımın Nesli Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Sami Doğancı, “Kırşehir’de iki huzur evinde iki program gerçekleştirdik. Ziyaretimizde huzur evinde ikamet eden yaşlılarımızın bizlere emanet olduğundan hareketle hayat hikayelerine ortak olup onların duasını aldık" dedi.

Doğancı, "Onların bizlerden talebi sık sık ziyaret etmemiz. Şu fani dünyada ihmal etmememiz gereken şey yaşlılardan dua almak olmalıdır. Kırşehir kamuoyunun bu anlamda daha dinamik olmasını, kendisini sahipsiz sanan yaşlılarımızla bir yuva bütünleşmesi kurmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.