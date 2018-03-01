AGD ’Erbakan.’ı anmak ve anlamak’ konulu konferans düzenledi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından ’Erbakan’ı Anmak ve Anlamak’ konulu program gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Saadet Partisi Genel başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, Erbakan’ın özel kalem müdürü olduğunu kurduğu bütün partilerde yanında olduğunu hatırlatarak, yaşam biçimi, düşünceleri,projeleri ve fikirleri hakkında bilgiler verdi.

Kahraman konuşmasında, Erbakan’ın yerli uçak üretmek için yaptığı projelerden, Avrupa pazarına neden karşı çıktığına kadar bir çok konuyu katılımcılara detaylı olarak aktardı.

Kırşehir Şeker Fabrikasının kapatılmaması için başlatılan imza kampanyasına da katılan Kahraman, “Bu fabrikalar milletin öz sermayesi olarak, millet çalışsın diye yapıldı, rahmetli Erbakan 220 adet fabrika kurulmasını planlayarak 70 tanesini 3 sene içerisinde teslim etti” dedi.

Program merhum Necmettin Erbakan’ın yaptığı faaliyetlerin görsem sunumlarının izlenmesi ile devam etti.