Afrin harekatı için Kırşehir’de ’Kurban Bağışı’ kampanyası başlatıldı

Kırşehir Valiliği tarafından Afrin’de terör hedeflerine yönelik olarak başlatılan ’Zeytin Dalı’ Harekâtı’nı sürdüren Mehmetçiklerimize şükran duygularının ifadesi olarak ’Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası’ başlatıldı.

Başlatılan kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Necati Şentürk, kampanyayı gece gündüz demeden teröristlerle, şer güçleri ile göğüs göğüse çarpışan, vatan nöbeti bekleyen Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla başlattıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hainlerin ihanetinden korunması, muzaffer olması ve Allah rızası için kurbanlar keseceklerini belirten Vali Şentürk, “12 Şubat - 09 Mart 2018 tarihleri arasında yürütülecek kampanya kapsamında Valiliğimizce oluşturulan bir komisyon marifetiyle Kırşehir genelinde hayırseverlerimizin canlı kurban bağışlarını toplayacağız.

Toplanacak kurbanlar daha sonra belirlenecek modern bir kesimhanede dualar eşliğinde İslami usullere göre kesilecek. Yozgat, Et ve Süt Kurumu tarafından kavurma haline getirilip paketlenerek AFAD Başkanlığı aracılığı ile Mehmetçiklerimize ulaştırmak üzere belirlenecek bir merkeze gönderilecektir” dedi.

Milletin duasının ’Zeytin Dalı Harekâtına’ katılan Mehmetçikle beraber olduğunu ifade eden Vali Necati Şentürk,"Yüce Allah’tan kahramanlarımıza güç ve kuvvet vermesini, onları muzaffer kılmasını diliyoruz.

Bu desteğimizi onlara hayır dua ederek kurbanlar keserek ifade ediyoruz. Kırşehir Valiliği olarak ’Afrin Kahramanlarına Kurban Bağışı Kampanyası’ düzenledik. Bir komisyon marifetiyle yürütülecek kampanya kapsamında bağışlar makbuz karşılığı alınacaktır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek kampanyaya bağışta bulunmak isteyen hemşerilerimizin 0 542 562 42 43 numaralı telefonu aramaları halinde kurbanların kabul edilmesi işlemleri yapılacak ve gerekiyorsa görevlilerimiz tarafından araç temin edilerek kurbanlar yerinden teslim alınacaktır. Kırşehirli hemşerilerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.