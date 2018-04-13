AEÜ öğretim üyesi projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

AEÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Ömer Sözen’in "İleri Düzey Kuru Fasulye Genotiplerinin Agro-Morfolojik, Genetik ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi" isimli proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

2170389 numaralı 59 bin 803 lira bütçeli projenin liderliğini AEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ömer Sezen yürütüyor.

Proje de Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Karadavut, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ziya Dumlupınar ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölümü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Hüseyin Özçelik de araştırmacı olarak yer alıyor.

"İleri Düzey Kuru Fasulye Genotiplerinin Agro-Morfolojik, Genetik ve Kalite Özeliklerinin Belirlenmesi" isimli projenin amacına ilişkin açıklama yapan öğretim üyesi Ömer Sözen; iki yıl süre ile projenin desteklenerek daha önceki yıllarda TÜBİTAK, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP) projeleri kapsamında kuru fasulye yetiştiriciliği yapılan Karadeniz Bölgesi, Kelkit Vadisi ve Kırşehir iline bağlı ilçe, belde ve köylerden toplanan yerel kuru fasulye popülasyonları içinden seleksiyonu sonucu saflaştırılan 26 kuru fasulye hattı ile 4 kuru fasulye çeşidinin çeşit ve bölge verim denemelerine alınarak tescile aday kuru fasulye hatlarının belirlenmesini sağlamak olduğunu söyledi.