Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109604
ALTIN
177.257
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8353
EURO
5.0536

AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği Pazartesi gününden itibaren fazla mesai yapacak.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğunluğun azaltılması ve daha iyi hizmet için fazla mesai uygulaması...

AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği Pazartesi gününden itibaren fazla mesai yapacak.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğunluğun azaltılması ve daha iyi hizmet için fazla mesai uygulaması...

13 Nisan 2018 Cuma 14:11
AEÜ göz polikliniğinde fazla mesai uygulaması

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Polikliniği Pazartesi gününden itibaren fazla mesai yapacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğunluğun azaltılması ve daha iyi hizmet için fazla mesai uygulaması yapıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada ise mesai uygulaması arttırımı şu şekilde anlatıldı:

"Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz polikliniğindeki yoğunluğu azaltmak ve halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için 16 Nisan Pazartesi gününden itibaren göz polikliniğinde saat 16:00 ile 19:00 arasında ek poliklinik hizmeti verecektir"
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AEÜ öğretim üyesi projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
AEÜ öğretim üyesi projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
Eğitim-İş’ten performans sistemi eleştirisi
Eğitim-İş’ten performans sistemi eleştirisi
Kırşehir’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor
Kırşehir’de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim