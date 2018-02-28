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28 Şubat mağduru iş adamı yaşadıklarını gençlerle paylaştı

28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönemde yaşadıklarını gençlerle paylaştı.AK Parti Kırşehir İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle buluşan 28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönem...

28 Şubat mağduru iş adamı yaşadıklarını gençlerle paylaştı

28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönemde yaşadıklarını gençlerle paylaştı.AK Parti Kırşehir İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle buluşan 28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönem...

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:41
28 Şubat mağduru iş adamı yaşadıklarını gençlerle paylaştı

28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönemde yaşadıklarını gençlerle paylaştı.

AK Parti Kırşehir İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle buluşan 28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönem 12 ay cezaevinde yattığını belirterek, "O dönemde benim küçük oğlum 6 yaşındaydı. Cezaevine girerken eve dedim ki, ’Çocuğa baban yurt dışına gitti, biraz uzun gidecek deyin’ diye tembihledim. Konu-komşu biliyor cezaevine girdiğimi, çocuğum sokakta oynarken diğer çocuklar ‘Senin baban cezaevinde yatıyor’ demişler. Çocuk bunun üzerine bir ay sokağa çıkmamış" dedi.

Programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ise, "Türkiye postmodern bir darbeye muhatap oldu. Darbeleri şiddetle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır" diye konuştu.

Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Nazife Yurt Eri ve partililer katıldı.
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