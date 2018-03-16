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Yılın doktoru Kırklareli’nden

Kırklareli Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Çetinkaya yılın doktoru seçildi.14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesinden yılın doktoru seçilen Uzm. Dr. Emel Çetinkaya,...

Yılın doktoru Kırklareli’nden

Kırklareli Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Çetinkaya yılın doktoru seçildi.14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesinden yılın doktoru seçilen Uzm. Dr. Emel Çetinkaya,...

16 Mart 2018 Cuma 14:21
Yılın doktoru Kırklareli’nden

Kırklareli Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Emel Çetinkaya yılın doktoru seçildi.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesinden yılın doktoru seçilen Uzm. Dr. Emel Çetinkaya, ödülünü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu olarak Külliyeye davet edilen Çetinkaya "Meslek hayatıma başladığımdan itibaren hep hastalarıma empati ile yaklaşıp işimi büyük bir zevk ile yaptım. Bu ödüle layık görüldüğüm için büyük onur duymaktayım. Başta İl Sağlık Müdürüm olmak üzere hastane yöneticim ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi.
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