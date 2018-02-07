Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek ve vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulmasını amacıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Orta Okulunda düzenlenen Halk Toplantısında Vali Çiftçi, tüm vatandaşların tek tek isteklerini dinledi. Kurum Müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda vatandaşların istekleri ve sorunları dinlenilerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi.

Vali Çiftçi, toplantı sonrası Kırklareli Cumhuriyet Ortaokulunda “Enerji Dönüşüm İstasyonu” projesi kapsamında hayata geçirilen sınıftı ziyaret ederek, öğrenciler ile birlikte pedal çevirdi. İnsan enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sınıfta ışıklandırma ledlerine güç sağlanıyor.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen Halk Toplantısı öncesinde öğrencilerin yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı. Öğrenciler Vali Çİftçi’ye yoğun ilgi göstererek, fotoğraf çekildiler.