Vali Çiftçi, Lüleburgaz beldelerinde vatandaşlarla buluştu

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Lüleburgaz’a bağlı Büyükkarıştıran, Evrensekiz ve Ahmetbey beldelerini ziyaret etti.

Belde ziyaretlerinde ilk olarak, belde belediye başkanlarından çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Orhan Çiftçi, daha sonra beldelerde esnaf ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarla buluştu. Vatandaşların istek ve problemlerini dinleyen Vali Çiftçi, sorunların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Lüleburgaz esnafının istek ve taleplerini de dinleyen Çiftçi, esnafa hayırlı ve bol kazançlı günler diledi.