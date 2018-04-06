Polis Şehitleri Hatıra Ormanı’na bin fidan dikildi

Kırklareli’nde Zeytin Dalı Harekatı anısına Polis Şehitleri Hatıra Ormanı’na bin adet fidan dikildi.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Dereköy yolu üzerinde Zeytin Dalı Harekatı Anısına oluşturulan, Polis Şehitleri Hatıra Ormanı’nda düzenlenen fidan dikme törenine katıldı.Yapılan konuşmaların ardından Polis Şehitleri Hatıra Ormanı’na Zeytin Dalı Harekâtı Anısına 1000 adet fidan dikildi. Vali Çiftçi fidan dikme etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür etti.