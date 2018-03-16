Kırklareli’nde mera ıslahı çalışması yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı projeleri kapsamında ildeki tarım arazilerinde gübreleme faaliyeti yapıldı.Proje kapsamında Kırklareli Merkez- Kızılcıkdere, Lüleburgaz-Emirali,...