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Kırklareli’nde mera ıslahı çalışması yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı projeleri kapsamında ildeki tarım arazilerinde gübreleme faaliyeti yapıldı.Proje kapsamında Kırklareli Merkez- Kızılcıkdere, Lüleburgaz-Emirali,...

Kırklareli’nde mera ıslahı çalışması yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı projeleri kapsamında ildeki tarım arazilerinde gübreleme faaliyeti yapıldı.Proje kapsamında Kırklareli Merkez- Kızılcıkdere, Lüleburgaz-Emirali,...

16 Mart 2018 Cuma 14:03
Kırklareli’nde mera ıslahı çalışması yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı projeleri kapsamında ildeki tarım arazilerinde gübreleme faaliyeti yapıldı.

Proje kapsamında Kırklareli Merkez- Kızılcıkdere, Lüleburgaz-Emirali, Babaeski Terzili-Yenimahalle-Erikleryurdu, Kofçaz Malkoçlar, Pehlivanköy-Kumköy ve Vize-Müsellim köylerindeki meralara çiftçilerin ekipmanları kullanılarak 227 bin 250 kilogram gübre atımı yapıldı. Meralara gübre atımı uygulamasına çiftçiler yoğun katılım sağladı.
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