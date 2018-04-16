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Kırklareli’nde bulunan ebabil kuşu doğaya bırakıldı

Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan bir ebabil kuşu yapılan kontroller sonunda doğaya geri bırakıldı.Kur’anı Kerim’de adı geçen, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin filler ordusunu, gagalarında taşıdığı...

Kırklareli’nde bulunan ebabil kuşu doğaya bırakıldı

Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan bir ebabil kuşu yapılan kontroller sonunda doğaya geri bırakıldı.Kur’anı Kerim’de adı geçen, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin filler ordusunu, gagalarında taşıdığı...

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:16
Kırklareli’nde bulunan ebabil kuşu doğaya bırakıldı

Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından uçamaz halde bulunan bir ebabil kuşu yapılan kontroller sonunda doğaya geri bırakıldı.

Kur’anı Kerim’de adı geçen, Kabe’yi yıkmak için gelen Ebrehe’nin filler ordusunu, gagalarında taşıdığı taşlarla orduyu yıkıma uğratan ve doğada nadir görülen ebabil kuşu, Kırklareli’nde bir vatandaş tarafından bulundu. Ebabil kuşu görevli veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kuşun herhangi bir yarasının bulunmadığı, ancak yere indiği için uçma zorluğu çektiği saptandı. Ebabil kuşu, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından yüksek bir yerden uçurularak doğaya geri bırakıldı.
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