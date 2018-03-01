Kırklareli’nde ASKOM toplantısı

Kırklareli’nde 2018 yılının 2. İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı düzenlendi.

İl genelinde sunulan acil sağlık hizmetleri ile ilgili sağlık kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere gerçekleştirilen toplantı, Kırklareli Devlet Hastanesi salonunda gerçekleşti. İl sağlık Müdürü Dr. Çiğdem Cerit’in başkanlık ettiği toplantıya, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Kamu ve Özel Hastanelerin Yönetici ve Başhekimleri, 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi ve acil servisten sorumlu hekimler katıldı.

Toplantıda il genelinde acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, ve çözüm önerileri paylaşılarak, acil sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve etkin yürütülmesi için kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması konusunda karar alındı.