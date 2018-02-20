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Kırklarelili Kadınlar KADAM’la sosyalleşiyor

Kırklareli Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne (KADAM) gelen bayanlar, el iş kurslarında hünerlerini sergiliyor.Kırklareli Belediyesi bünyesinde Yayla Mahallesinde hizmet veren Kadın...

Kırklarelili Kadınlar KADAM’la sosyalleşiyor

Kırklareli Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne (KADAM) gelen bayanlar, el iş kurslarında hünerlerini sergiliyor.Kırklareli Belediyesi bünyesinde Yayla Mahallesinde hizmet veren Kadın...

20 Şubat 2018 Salı 13:11
Kırklarelili Kadınlar KADAM’la sosyalleşiyor

Kırklareli Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne (KADAM) gelen bayanlar, el iş kurslarında hünerlerini sergiliyor.

Kırklareli Belediyesi bünyesinde Yayla Mahallesinde hizmet veren Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde açılan el işi kurslarına giden kadınlar, birçok alanda hobi kazanma ve el sanatları öğrenmenin yanı sıra meslek ediniyor.

Her 3 ayda bir yenilenen kurslar ile kadınlara hizmet veren KADAM’ın ilk kursiyerleri takı tasarımı, keçe, ahşap boyama, brezilya nakışı ve plastik kancası kursları ile yeteneklerini sergiliyor. Merkeze gelerek etkinliklere katılan kadınlar, bu imkanın kendilerine sunulmasından dolayı Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’na teşekkür ederek, "Düzenlenen kurslar sayesinde daha fazla arkadaş edinip, daha fazla sosyalleşme şansı buluyoruz. Bu kurslar sayesinde ortaya çıkarmaya fırsat bulamadığımız yeteneklerimizi de sergileme şansı buluyoruz. Burada sıkıntı ve dertlerimizi bir kenara bırakarak zihnen ve bedenen rahatlıyoruz" diye konuştu.

Kırklarelili kadınların biraz da olsa hayatın stresinden uzaklaşması, el işi yeteneklerini geliştirmesi ve iş imkanı yaratması amacı ile çeşitli kurslar düzenlemeye başladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Yayla Mahallesinde hayata geçirdiğimiz Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezinde çeşitli kurslar düzenlemeye başladık. Kurslarımız 3 aylık olarak planlandı ve her 3 ayda bir kurslarımız yenilecek. Kadınlarımız ev işlerinden, hayatın stresinden bir nebzede burada uzaklaşacaklar. El işi becerilerini geliştirecek, ayrıca kendilerine iş imkanları sağlayacaklar" dedi.
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