Kırklareli Valisi Çiftçi, Nüfus Müdürlüğünden bilgi aldı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, pasaport ve sürücü belgelerinin İl Nüfus Müdürlüklerinde verilmesi dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdi. Vali Çiftçi, çalışmaları yerinde görmek amacıyla yaptığı olduğu ziyarette İl Nüfus Müdürü Serpil Ünsal’dan bilgiler aldı.

"Üçü bir yerde" sloganıyla hazırlanan kamu spotuna göre, yeni düzenlemeyle vatandaşlar, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan alabilecek. Nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için randevu alabilecek.