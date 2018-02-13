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Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.Hastane bahçesinde kurum idaresi tarafından belirlenen alanlarda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin...

Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.Hastane bahçesinde kurum idaresi tarafından belirlenen alanlarda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin...

13 Şubat 2018 Salı 12:30
Kırklareli Devlet Hastanesinde peyzaj çalışması

Kırklareli Devlet Hastanesi bahçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle peyzaj çalışması gerçekleştirildi.

Hastane bahçesinde kurum idaresi tarafından belirlenen alanlarda Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de desteği ile hastane yönetimi ve çalışanları toplamda 6 bin 500 adet ligustrum, mazı, taflan ve fidan dikimi, çevre düzenleme çalışmalarını tamamlayarak güzel bir görünüme kavuşturdu.

Hastane bahçesinde yapılan peyzaj çalışmaları hakkında bilgi veren Kırklareli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Caamettin Atam, “Devlet Hastanemizin yeni hizmet binası çevresinde ekiplerimiz gerekli bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını düzenli olarak yerine getiriyor. Amacımız hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, ziyaretçilerimize ve hastane personelimize daha kaliteli hizmet götürmektir. Peyzaj çalışmalarında desteğini esirgemeyen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğüne, Kırklareli Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğüne, bize bu süreçte anlayış gösteren hasta, hasta yakınlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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