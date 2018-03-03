Kırklareli Ankara’da tanıtılacak

Nisan ayında Ankara’da yapılacak olan “1. Trakya Tanıtım Günleri” ilk hazırlık toplantısı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin başkanlığında gerçekleşti. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ Valilikleri yönetiminde, Trakyalılar Vakfı ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılacak olan etkinliğe, bölgede bulunan birçok kurum ve kuruluşun yanı sıra, belediyeler ve özel sektör firmaları da destek veriyor.

Kırklareli Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli TSO Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’in yanı sıra birçok kurum ve kuruluşun yöneticisi katıldı. Toplantıda “Trakya Tanıtım Günleri” kapsamında öne çıkarılması uygun görülen ürün, tema, etkinlik ve destinasyonlar ele alındı ve ilin tanıtım stratejileri tartışıldı.

19-22 Nisan 2018 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak olan sergi ve tanıtım günlerinde, Trakya bölgesine ait yerel ürün ve değerlerin Ankaralılar ile buluşturulması hedefleniyor. Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin Ankara gibi büyük bir pazarda tanıtımının yapılması ile turizmde ve ticarette ciddi oranda gelir artışı bekleniyor. Ayrıca, Ankara’da ikamet eden Trakyalıları buluşturması amaçlanan ve bu yıl birincisi gerçekleştirilen etkinlik, şimdiye dek üç ilin bir arada tanıtıldığı en büyük faaliyet olarak dikkat çekiyor.

4 gün sürecek olan organizasyon kapsamında AKM içerisinde satış reyonları, tanıtım stantları ile birlikte alan dışında protokol çadırı, ek satış çadırları ve sahne kurulması planlanıyor. Yöresel ürünlerin satış ve tanıtımının yapılmasının beklendiği alanda, Trakya halk oyunlarının, türkülerinin ve adetlerinin de olduğu dolu bir programın ziyaretçiler ile buluşması hedefleniyor.