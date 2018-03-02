Genç Çiftçi Projesi dağıtımları tamamlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılından beri uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projesinin 2017 yılı programı Kırklareli’de tamamlandı.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2017 yılında il genelinde Genç Çiftçi Projesinden 153 genç çiftçinin faydalandığı belirtildi. Açıklamada, “Projenin faaliyet alanına göre 92 adet Büyükbaş Hayvan Projesi, 29 adet Küçükbaş Hayvan projesi, 18 adet Arıcılık projesi, 8 adet Örtü Altı Tesisi, 3 adet Mantar Yetiştiriciliği Tesisi ve 3 adet Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği projesi uygulamaya geçirildi. Genç Çiftçi Projeleri, İl ve ilçe müdürlüklerimiz personellerince proje süresi boyunca kontrol ve takip edilecektir. Proje alan genç çiftçilerimiz projeden memnun olduklarını belirterek, projenin aile ekonomilerine katkı sağlayacağını dile getirerek memnuniyetlerini belirttiler” denildi.