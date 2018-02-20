Bulgar Heyet Atatürk Evi’ne hayran kaldı

Kırklareli Belediyesi tarafından Yayla Mahallesinde inşa edilen Atatürk Evi tüm kesimlerin hayranlığını kazanmaya devam ediyor. Atatürk Evini ziyaret eden Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Vassil Valcev, Konsoloslar Andon Andonov, Radoslava Kafejiska, Müzeyyen Uzunova Atatürk Evi’ne hayran kaldılar.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu makamında ziyaret eden Bulgar heyeti, daha sonra Yayla Mahallesinde yapılan Atatürk Evi’ni gezdiler. Başkan Kesimoğlu, Başkonsolos Valçev ve Konsoloslar Andonov, Kafejiskave Uzunova’ya Atatürk Evi’ni gezdirdi. Bulgar heyete Atatürk Evi’nde yapılan çalışmaları anlatan başkan Kesimoğlu, evin her odasını heyete tek tek gezdirdi.

Bu evin yapılması aşmasında büyük emek harcadıklarını aktaran Kesimoğlu, "Halkımızın katkıları ile Atatürk Evi’ni hayata geçirdik. Yapım aşamasında çok emek harcadık ve sonunda böyle bir eseri Kırklareli’ne ve ülkemize kazandırdık. Kalbi Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli’nde Atatürk’ün Evi’ni inşa ettik’’ dedi.

Başkonsolos Valçev, Atatürk Evi’ne hayran kaldıklarını ifade ederek, "Büyük bir özveri ile yapılmış olan Atatürk Evi’ni ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduk. Gerçekten Kırklareli’ne değer katacak bir yer olmuş. Başkan Kesimoğlu ve ekibini tebrik ediyorum’’ dedi.