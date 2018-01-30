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Borçlarını ödemek için koyun çaldılar

Kırklareli’nde 4 adet koyunu çalan şahıslar, çaldıkları koyunlarla borçlarını ödemeye çalıştılar.

Borçlarını ödemek için koyun çaldılar

Kırklareli’nde 4 adet koyunu çalan şahıslar, çaldıkları koyunlarla borçlarını ödemeye çalıştılar.

30 Ocak 2018 Salı 15:20
Borçlarını ödemek için koyun çaldılar

Kırklareli’nde 4 adet koyunu çalan şahıslar, çaldıkları koyunlarla borçlarını ödemeye çalıştılar.

Jandarma İmdat Hattı’na gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, yaptıkları incelemeler neticesinde I.U. isimli vatandaşa ait 4 baş koyunun çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri aldıkları beyanlar ve incelemelerin ardından, hayvanların Kırklareli’ne bağlı Kocahıdır mahallesinde B.Z.’nin evinde olduğu öğrendi. Tespit edilen adrese giden jandarma ekipleri çalınan 4 koyunu burada buldu. B.Z. jandarma ekiplerine verdiği ifadesinde A.D. ve N.Y isimli iki kişinin kendisine borcu olduğunu ve koyunları borçlarına karşılık onlardan aldığını belirtti.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.D. ve N.Y isimli şüpheliler, hırsızlık esnasında yanlarında T.A. isimli üçüncü bir şahıs daha olduğunu ifade etti. Üç şahıs gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Çalınan 4 koyun ise sahibine teslim edildi.
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