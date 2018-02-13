Babaeski’de kış dönemi çiftçi eğitim çalışmaları tamamlandı

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün tarım ve hayvancılığı geliştirmek için başlattığı ‘Kış Dönemi Eğitim Çalışmaları’ Babaeski ilçesinde tamamlandı.

Her yıl düzenlenen ‘Kış Dönemi Eğitim Çalışmaları’ Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil, Karahalil, Hazinedar, Kadıköy, Nadırlı, Osmaniye, Karamesutlu ve Müsellim köylerinde gerçekleşti. Eğitim programında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın önem verdiği konular arasındaki buzağı ölümleri, tarım sigortası, kenevirle mücadele, tarımsal destekler, buğdayda entegre mücadele ve bireysel sulama desteklemeleri hakkında üreticiler bilgilendirildi.

Düzenlenen eğitim toplantılarına 211 üretici katıldı. Üreticilere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen projeler, tarımsal desteklemeler ve Babaeski Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Yapılan toplantılarda üreticilerin soruları cevaplandırılarak, yürütülen projeler hakkında görüşleri alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018 yılında hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı ölüm oranlarını düşürme çalışmaları hakkında üreticiler bilgilendirildi. Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün hazırladığı broşür, afiş ve takvimler üreticilere dağıtıldı.