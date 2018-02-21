Atatürk Evi’ni bir ayda 27 Bin 423 kişi gezdi

Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşların katkıları ile inşa edilen Atatürk Evi’ne ziyaretçi akını devam ediyor.

Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ziyaretçi sayısı 27 bin 423’ü bulan Atatürk Evi, Kırklareli’nin turizmine de katkı sağlıyor. Kırklareli Merkezinin yanı sıra civar il ve ilçelerden birçok misafiri ağırlayan Atatürk Evi’ni ziyaret edenler duygusal anlar yaşıyorlar. İçerisinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Zübeyde Hanım’ın, Ali Rıza Efendi’nin slikon heykellerinin yanı sıra çeşitli objelerin olduğu Atatürk Evi’ne Edirne, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Ardahan’dan açıldığı günden bu yana 27 bin 423 ziyaretçi geldi” denildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Türkiye’nin her yerinden misafirleri Kırklareli’nde ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduklarını söyledi. Kesimoğlu, “Atatürk Evi’miz açıldığı tarihten bu yana inanılmaz ilgi görüyor. Ülkemizin Doğu’sundan Batı’sına, Kuzey’inden Güney’ine birçok misafiri Kırklareli’mizde ağırlıyoruz. Açılışından daha bir ay geçmeden 27 bin 423 ziyaretçiye ulaştık. Yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu halkımızın ilgisi göstermiş oldu. Biz bu ilgiden dolayı çok mutlu ve gururluyuz’’ dedi.