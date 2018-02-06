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Atatürk Evine ziyaretçi akını

Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın, Kırklareli’nin önemli bir simgesi ve çekim merkezi haline gelmeye başlayan Yayla Mahallesinde halkın hizmetine sunduğu "Atatürk Evi" her geçen gün ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.Ulu Önder...

Atatürk Evine ziyaretçi akını

Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın, Kırklareli’nin önemli bir simgesi ve çekim merkezi haline gelmeye başlayan Yayla Mahallesinde halkın hizmetine sunduğu "Atatürk Evi" her geçen gün ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.Ulu Önder...

06 Şubat 2018 Salı 17:52
Atatürk Evine ziyaretçi akını

Kırklareli Belediye Başkanlığı’nın, Kırklareli’nin önemli bir simgesi ve çekim merkezi haline gelmeye başlayan Yayla Mahallesinde halkın hizmetine sunduğu "Atatürk Evi" her geçen gün ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Selanik’te doğduğu evin aslına sadık kalınarak yeniden inşa edilen ve her detayının titizlikle düzenlendiği yapı, 17 Ocak 2018 tarihinde açıldığı günden bu yana yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Komşu il ve ilçelerin dışında, yurdun birçok ilinden sadece Atatürk Evini görmek için yol kateden vatandaşlar, ziyaretleri esnasında Atasının bu değerli hatırası karşısında duygularını da gizleyemiyorlar. Sadece 20 günde yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği "Atatürk Evi"nin, 2018 yılı içerisinde ziyaretçi rekoru kıracağı tahmin ediliyor.

Bazı günler oluşan olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların Atatürk Evi bahçesinde uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken, Kırklareli Belediye Başkanlığı da gelen konuklarına ücretsiz çay ve kahve ikramında bulunarak konukseverliliğini göstermeye devam ediyor. Atatürk Evi, Pazartesi günleri hariç olmak üzere haftanın 6 günü, 9:30-12:30 ve 13-30-17:30 saatleri arasında, Yayla Kültür ve Sanat Meydanında ziyaret edilebiliyor.
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