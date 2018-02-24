AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırklareli Kadın Kolları 5. Olağan İl Kongresinde mevcut başkan Aslı Karakahya güven tazeledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selvan Çam, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, İl Başkanı Alper Çiler, ilçe teşkilatları başkanları, delegeler ve çok sayıda partilinin katıldığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kongrede konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selvan Çam, "Mazlumların sesi olan bir liderimiz var. Dünyanın neresinde bir sıkıntı, afet olsa devletimizle, sivil toplumumuzla oradayız" dedi.

Liderinin kadın kollarına önem verdiği bir partinin mensupları olduklarını aktaran Çam, açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız, liderimiz, önderimiz Recep Tayyip Erdoğan, kurulduğu ilk günden beri kadınları siyasetin öznesi olarak görüyor. Bizleri, kadın kollarını partinin ana unsuru olarak görüyor. ’Beni hiçbir zaman yanıltmayan, hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyen kadın kollarıma teşekkür ederim’ diyor. 2019 süreci, hepimiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kongrede güven tazeleyen Aslı Karakahya ise, kongreye katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür etti. Karakahya, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, biz kadınlar olarak buradan şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanımızın bize duyduğu güvenle bizler bir yandan siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında aktif rol alıyoruz. Bir yandan da vatanımızın gelecek nesillerine evlatlar yetiştiriyoruz ve bu da gösteriyor ki kadın siyasetin nesnesi değil öznesidir. Biz kadınlar bu mutlu davanın bilinci ve sorumluluğuyla Türkiye’nin ve dünyanın en büyük siyasi hareketinin gönül erleri olarak ziyaret ettiğimiz her platformda kadınların gönüllerine köprüm kurarak, gönüllerini fetih ederek sevda ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye’nin istikbaline yön verecek AK Parti hizmetlerinin devamını getirecek ve hızlı bir şekilde yeni hizmetler katacak bu kutlu yürüyüşümüzün bilincindeyiz. Önümüzdeki dönemde bayrağı daha yükseklere taşıyarak yaklaşan 2019 seçimlerinde yeni bir tarih yazacak Kırklareli ve çevresini değiştireceğiz. Eğer bir ülkede kadın mutlu ve huzurlu ise ülkede mutlu ve huzurludur. Kadınları dışlayan ikinci sınıf muamele yapan ülkeler asla ilerleyemez. Bunun bilincinde olan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve teşkilatımızın kadınların önemine vurgu yaparak bizlerden desteklerini esirgemediler. Partimizin hak ve inanç, özgürlük politikasıyla kadınlarımızın başörtüyle meclise girebilmesi, kadınlarımızın üzerindeki elbiseyle değil, yüreğindeki inançla, kafasındaki fikirleriyle, düşünceleriyle değerlendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“Türkiye’nin kadınları tarih boyunca İstiklal mücadelelerinde daima ön planda olmuştur” diyen AK Parti Kırklareli Kadın Kolları İl Başkanı Aslı Karakahya şunları kaydetti:

“Yeri geldiğinde devletin kuruluşlarında, yeri geldiğinde vatanın kurtuluşunda görev alan kahraman kadınlarımızı asla unutmayacak, biz kadınlara öncü olarak bir miras bırakmışlardır. İşte o mirasın eseri olan 15 Temmuz gecesi o uzun gecede bir millet ayağa kalktı. Kadınıyla, erkeğiyle, kendileri yine kendi tanklarıyla, kendi silahından çıkan mermilerin önüne siper etti. Reis-i Cumhurumuzun her defasında haykırdığı gibi bizlerde sesimizin en yüksek tonuyla diyoruz ki başaramayacaksınız. Birliğimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Biz kadınlar birlik olduktan sonra önümüzde hiçbir engel duramaz. Kırklarelimizin kalkınması için ve Trakyamızın bir ışık olması için barikatları Allahın izniyle Ak Kadınlar olarak, ana kademe, gençlik kolları ve ilçe başkanlarıyla birlikte olan tek yumruk birlikteliğimizi devam ettireceğimizi önümüzdeki ilk seçimlerde Kırklareli’nin kaderi olmayan bu siyasi çevreyi sizlerin de desteğiyle değiştireceğimize tüm samimiyetimle inanıyorum. Bizlere destek olan önümüzdeki engelleri kaldıran İl Başkanım Alper Çiler’e, her alanda kadının önemini dile getiren ve desteklerini esirgemeyen Milletvekilim Selahattin Minsolmaz’a 3 dönem kadın kolları başkanlığını sürdürmüş, birlikte yol arkadaşlığı yaptığım Hazel Yolgiden Başkanıma, İl Gençlik Kollarına ve bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim.”