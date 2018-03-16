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AFAD’dan Temel Afet Bilinci eğitimi

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaokul öğrencilerine Temel Afet Bilinci eğitimi verdi.

AFAD’dan Temel Afet Bilinci eğitimi

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaokul öğrencilerine Temel Afet Bilinci eğitimi verdi.

16 Mart 2018 Cuma 14:05
AFAD’dan Temel Afet Bilinci eğitimi

Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ortaokul öğrencilerine Temel Afet Bilinci eğitimi verdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat köyü Nazmi Uçak Ortaokulunda AFAD eğitmenleri tarafından Temel Afet Bilinci eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere, afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında neler yapacaklarına dair doğru tutum ve davranışların öğretilmesi amaçlandı.

Etkinlikte öğrencilere afetler hakkında bilgi verilerek, deprem ve sel gibi durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Etkinlik öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son buldu.
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