Yılmaz: “Ortak fikir başarıyı getirir”

Çiftçi bilgilendirme toplantısında konuşan Kırıkkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, uzlaşarak oluşturulacak ortak fikrin başarıyı getireceğini söyledi.

Kırıkkale’nin köylerinde düzenlenmeye devam eden çiftçi bilgilendirme toplantıları her hafta çeşitli etkinliklerle devam ettiriliyor. Bu kapsamda son toplantı Balışeyh İlçesi’nin Kırlangıç köyünde düzenlendi. Düzenlenen toplantıda çiftçilere sağlanan destekler anlatırken çiftçilerle yapılabilecekler düzenlemeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda söz alan Tarım İl Müdürü Sırrı Yılmaz, “Tarım ve Hayvancılığın bir sektör işidir. Bu sektörün birer paydaşı olduğumuz fikri doğrultusunda bir araya gelmeliyiz. Ancak uzlaşıyla ve ortak fikirlerde buluşarak tarım alanında başarıya ulaşılabilir. Toplantılarımızın amaçlar üreticilerimizin talepleri ve karşılaştıkları sorunları dinleyerek yeni çözümler geliştirmek, bir bakıma her ana ve şarta karşı uyumluluk gelişimi sağlamak.” dedi.

Düzenlenen toplantıya Kırıkkale Ziraat Odası Başkanı Orhan Öztürk ve Karadeniz Birlik Şube Müdürü Erol Şen katıldı.